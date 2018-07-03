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Из-за наводнения в Румынии погибли 3 человека

Наводнение в Румынии
12:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В Румынии проливными дождями затоплены автомагистрали и отмечаются перебои в электроснабжении, утонули три человека.

Из-за сильных ливней в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены. Об этом сообщает The Weather Channel.

Фото: Facebook

Человек, который пересекал реку на лошадях на юге Румынии, утонул в воскресенье, 70-летняя женщина утонула в субботу в восточной Румынии, еще один человек погиб во время уборки овощей. Представители румынских властей заявили, что пять национальных автомагистралей были затоплены, также сообщалось о некоторых перебоях в подаче электроэнергии.

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Новости мира, Дожди, Жертвы, Ливни, Наводнение, Румыния.
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