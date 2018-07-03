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Австрия перекроет мигрантам границы

Граница Австрии и Словении
13:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В ответ на заявление Германии об ограничении въезда мигрантов Австрия предупредила, что примет дополнительные меры для защиты своих южных границ.

Австрийское правительство предупреждает, что оно может принять "соответствующие меры" для защиты своих границ от мигрантов. Об этом сообщает "Польское радио".

Это реакция на заявление Германии, которая планирует ограничить въезд мигрантов в рамках соглашения об избежании политического кризиса в Берлине. Правительство Австрии указывает, что дополнительные меры с целью защиты южных границ Австрии, будут приняты, в частности в отношении Италии и Словении.

В понедельник вечером канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеегофер уладили спор, который привел к правительственному кризису. После многих часов переговоров стороны договорились о создании транзитных центров, в которых будут размещены иммигранты, подают ходатайство о предоставлении убежища. Центры должны быть построены сначала на юго-немецкой границе.

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Новости мира, Австрия, Германия, Граница, Защита, Мигранты.
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