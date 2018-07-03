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В Европарламенте сорвали выступление болгарского премьера

Европарламент
15:07 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Группа депутатов сорвала начало пленарного заседания Европарламента.

Переводчики обострили свой спор по поводу условий работы в Европейском парламенте с помощью некоторых евродепутатов, задержав начало пленарного заседания на 40 минут.

Об этом пишет Politico.

Группа устных переводчиков и некоторые парламентарии заняли технические помещения, не позволяя войти звукооператорам. Таким образом микрофоны ни были включены, и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не мог выступить с запланированной речью по итогам председательства Болгарии в ЕС.

В итоге Борисов выступил перед почти пустым залом, в котором находилась его команда, руководители фракций парламента и представители Еврокомиссии.

Председатель комиссии Жан-Клод Юнкер, который взял слово после Борисова, раскритиковал евродепутатов за попытку сорвать начало заседания: "Это ненормально. Точка".

"Этого никогда не сделали бы с господином Макроном или госпожой Меркель", - добавил Юнкер, говоря о президенте Франции и канцлере Германии.

В прошлом месяце устные переводчики, которые в прямом эфире переводят парламентские материалы на 24 официальных языка ЕС, начали акции в попытке улучшить свои условия труда. Они протестуют против того, что они называют "односторонним" решением об изменении их рабочего времени, в частности путем увеличения с семи до восьми часов максимального времени, которое устные переводчики проводят в своих кабинках для устного перевода парламентских заседаний.

Юнкер ранее обвинил ЕП в неуважении к малым странам после того, как лишь небольшая часть депутатов Европарламента пришла на речь мальтийского премьер-министра. Тогда президент Европейского парламента Антонио Таяни защищал парламент от критики Юнкера.

"На этот раз я с вами согласен. Недопустимо препятствовать работе парламента", - сказал Таяни.

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Новости мира, Болгария, Болгария в ЕС, Евродепутаты, Европарламент, ЕС.
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