ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги СССР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) завершил рассмотрение исков 15 россиян, жаловавшихся на то, что они так и не получили выплат по выпущенным в 1982 году в СССР облигациям государственного внутреннего выигрышного займа.

В решении ЕСПЧ, опубликованном на его сайте, подчеркивается, что хотя Россия признала за собой обязанность расплатиться с держателями таких облигаций, истцы не смогли добиться выплаты положенных им денег, сообщает РБК. Суд также отметил, что в 2010–2012 годах ЕСПЧ уже рассматривал подобные иски (связанные с невыплатами по облигациям 1982 года и чекам «Урожай-90»), однако за прошедшие годы полностью закрыть вопрос Россия так и не смогла.

В решении ЕСПЧ отмечается наличие «структурной проблемы», связанной с непринятием властями мер по предоставлению той или иной компенсации держателям облигаций 1982 года.

В то же время сам ЕСПЧ признал достойными удовлетворения жалобы только троих заявителей, которые смогли представить суду полную и достоверную информацию о происхождении принадлежащих им облигаций. В решении ЕСПЧ подчеркивается, что время покупки облигаций — в условиях последовавшей за распадом СССР инфляции и девальвации рубля — является критически важным для расчета компенсации.

В результате троим истцам ЕСПЧ присудил по €1800 в счет компенсации морального вреда, кроме того, обязал Россию выплатить каждому из них различные суммы (в опубликованном решении они не называются) в качестве погашения материального ущерба.

В отношении остальных истцов ЕСПЧ счел достаточным для компенсации морального вреда самого факта признания того, что их права были нарушены. При этом шестерым из истцов ЕСПЧ присудил выплаты в размере от €30 до €1500 в счет компенсации понесенных ими издержек.