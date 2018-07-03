Глава Верховного суда Польши уходит в отставку по новому закону ЕС

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф уходит в отставку, в связи с вступлением в силу обновленного закон о Верховном суде, раскритикованного Евросоюзом.

Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха после встречи президента Анджея Дуды с Герсдорф, сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

Cогласно новому законодательству, судьи, в том числе председатель, должны будут уйти в отставку после достижения пенсионного возраста 65 лет.

Вступление в силу новых положений может привести к отставке около 30 действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставит медицинскую справку о состоянии здоровья и получит согласие главы государства.

Муха заявил на пресс-конференции, что "судьи Верховного суда, которые не сделали заявления о желании продолжить работу, завтра потеряют свой статус судьи".

"Глава Верховного суда Малгожата Герсдорф среди таких людей, поэтому она уходит на пенсию", - сказал он.

Как сообщалось, 2 июля Европейская комиссия начала процедуру против Польши в связи с противоречивым законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".

Для начала Еврокомиссия обратилась к правительству Польши с призывом устранить нарушения. У польских властей есть месяц, чтобы ответить на претензии.