Юнкер недоволен темпами принятия финансового плана ЕС на 2021-2027

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во вторник призвал Европарламент ускорить принятие бюджетного соглашения по долгосрочному финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы.

"Я скажу здесь то же, что сказал на Европейском совете: нужно, чтобы мы приняли до большого сбора европейцев по случаю всеобщих выборов, то есть до мая будущего года, хотя бы директивные линии будущего бюджетного соглашения", - сказал Ж.-К.Юнкер в Европарламенте, выступая по итогам саммита Евросоюза 28-29 июня.

"Если мы этого не сделаем, если мы повторим те же ошибки, которые были совершены при подготовке действующего сейчас финансового периода, мы не будем способны выполнять наши задачи", - сказал глава Еврокомиссии.

По его словам, "будут десятки тысяч европейских студентов, которые не смогут принять участия в программе (университетских обменов - Ред.) Erasmus+, в то время как мы предлагаем в долгосрочной финансовой перспективе удвоить, доведя до 35 млрд евро бюджеты, предназначенные для Erasmus".

Ж.-К.Юнкер также предсказал неполучение тысячами исследователей ЕС средств на разработку их проектов, касающихся важных отраслей.

"Я обращаюсь с призывом к государствам-членам и Европейскому парламенту ускорить работу. Не пускаться в обмен несложными аргументами, а решать главный вопрос, стоящий перед нами, временной график которого, по моему мнению, более важен, чем об этом думают", - заявил председатель Европейской комиссии.