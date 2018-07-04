Засуха в Ирландии: Власти Дублина ввели ограничение на использование воды

Ирландские власти ввели запрет на полив газонов и садов в районе Дублина, поскольку страна, славящаяся дождями и зеленым ландшафтом, испытывает редкую засуху.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Irish Times.

В Дублине начался месячный запрет на полив с помощью садовых шлангов, и местные власти говорят, что, скорее всего, он будет распространен и на другие районы. Подобный запрет существует в Северной Ирландии.

В некоторых частях страны уже 15 дней не было осадков дождя. В июне температура достигала 32 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем температуры в Ирландии.

Ирландские власти предупредили, что если осенью не будет значительных осадков, в этом году будет "сценарий кошмара".

Уровни потребления воды в большей части Дублина достигли максимума на прошлой неделе до рекордных 615 млн литров в день.

После введения запрета на полив потребление снизилось до 575 миллионов литров в день, но уровень все равно остается значительно выше ожидаемого потребления около 565 миллионов литров в день.