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Правительства Черногории и Албании впервые в истории провели совместное заседание

Заседание правительств Албании и Македонии
01:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Черногория и Албания вместе займутся проблемами миграции и безопасности.

Правительства Черногории и Албании впервые в истории провели совместное заседание — пообещали совместно противостоять проблемам миграции, меньшинств и безопасности.

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Правительства Черногории и Албании во вторник провели беспрецедентное совместное заседание, пообещав вместе работать над решением проблем миграции, беженцев, меньшинств и безопасности», - говорится в сообщении.

Заседание прошло в северном албанском городе Шкодра.

Правительства двух стран подписали совместную декларацию и 12 соглашений о взаимной помощи в чрезвычайных ситуациях, об открытии совместного пограничного переезда "Кхла-Зогай" для международных грузовых и пассажирских перевозок, а также о сотрудничестве в трансграничной операции по контролю за воздушным пространством.

Как отмечает издание, премьер-министр Албании Эди Рама высоко оценил отношение черногорских властей к этническому албанскому меньшинству в Черногории. Он также отметил, что при принятии закона о меньшинствах Албания предоставила черногорскому меньшинству в стране статус, которого оно заслуживает.

Ожидается, что представители бизнеса обеих стран также обсудят сотрудничество в области торговли, туризма, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий и деревообработки.

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Новости мира, Албания, Миграция, Черногория, Шкодра.
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