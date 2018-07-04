Правительства Черногории и Албании впервые в истории провели совместное заседание
Новости мира: Черногория и Албания вместе займутся проблемами миграции и безопасности.
Правительства Черногории и Албании впервые в истории провели совместное заседание — пообещали совместно противостоять проблемам миграции, меньшинств и безопасности.
Об этом сообщает Balkan Insight.
"Правительства Черногории и Албании во вторник провели беспрецедентное совместное заседание, пообещав вместе работать над решением проблем миграции, беженцев, меньшинств и безопасности», - говорится в сообщении.
Заседание прошло в северном албанском городе Шкодра.
Правительства двух стран подписали совместную декларацию и 12 соглашений о взаимной помощи в чрезвычайных ситуациях, об открытии совместного пограничного переезда "Кхла-Зогай" для международных грузовых и пассажирских перевозок, а также о сотрудничестве в трансграничной операции по контролю за воздушным пространством.
Как отмечает издание, премьер-министр Албании Эди Рама высоко оценил отношение черногорских властей к этническому албанскому меньшинству в Черногории. Он также отметил, что при принятии закона о меньшинствах Албания предоставила черногорскому меньшинству в стране статус, которого оно заслуживает.
Ожидается, что представители бизнеса обеих стран также обсудят сотрудничество в области торговли, туризма, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий и деревообработки.