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Италия намерена передать Ливии 12 кораблей для пресечения нелегальной миграции

Джузеппе Конте
04:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Италия передаст Ливии 12 кораблей для противодействия нелегальной иммиграции в Европу

Власти Италии предоставят Ливии 12 кораблей в качестве помощи для борьбы с нелегальной миграцией в Европу, приводит во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Премьер отметил, что для "укрепления патрулирования ливийского побережья" в число этих кораблей включены 10 сторожевых катеров.

По данным АП, Италия также поможет в подготовке сотрудников ливийской береговой охраны.

Италия ранее оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, поскольку большая часть нелегалов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.

АП напоминает, что за последнее время у берегов Ливии перевернулось сразу несколько лодок с нелегалами, направлявшимися в Европу. Сотни иммигрантов, включая детей, до сих пор числятся пропавшими без вести, добавляет агентство.

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Новости мира, Джузеппе Конте, Италия, Ливия, Мигранты.
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