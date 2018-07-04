Дело Скрипалей: Под Солсбери обнаружили еще двоих людей с признаками отравления

В соседнем с британским Солсбери городе были обнаружены два человека в бессознательном состоянии. Полиция допускает их контакт с неизвестным веществом.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.

Полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция допускает их возможный контакт с "неизвестным веществом".

Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества.

В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.

Ряд мест, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности, говорится в заявлении полиции.

Как сообщалось, в начале марта бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери.

Их отравили нервным агентом эпохи холодной войны, за что правительство обвинило Россию, погрузив двусторонние отношения на новый минимум, хотя Кремль отрицает любую причастность.