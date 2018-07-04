Во Франции произошли столкновения между полицией и группами молодых людей

Во французском Нанте произошли столкновения между полицией и группами молодых людей. Причиной инцидента стала гибель молодого человека, застреленного сотрудниками полиции.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.com.

В Нанте вечером во вторник, 3 июля, из-за гибели парня, который был застрелен полицейским при проверке автомобиля, молодые люди забросали стражей правопорядка "коктейлями Молотова".

В ходе столкновений молодежь попутно сожгла несколько автомобилей.

Представитель прокуратуры назвал ситуацию в районе города, где произошли волнения, "очень беспокойной и неупорядоченной". По его словам, ожидается прибытие дополнительных сотрудников полиции.

По информации полицейских, вечером во вторник молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, отказался повиноваться их требованиям и "злонамеренно" направил на них автомобиль.

Полицейские открыли огонь на поражение, и, получив огнестрельное ранение в сонную артерию, водитель автомобиля скончался в больнице. Начато расследование, цель которого – прояснить "факты и определить, при каких обстоятельствах полицейский применил свое оружие", сообщил представитель прокуратуры.