Президент Латвии одобрил запрет на обучение на русском языке в частных вузах

Президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил поправки в закон о вузах, которые запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке.

Об этом свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis, сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.

На русском языке в прошлом году училась примерно треть студентов частных вузов Латвии.

Не принимать нововведения президента просила оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации. Вейонис их призыв проигнорировал.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается вести обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Обучение в вузах, как и раньше, можно будет проводить на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах 21 июня.

Как сообщалось, президент Латвии 2 апреля утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения.