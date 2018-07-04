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В Германии хотят сгладить торговый конфликт ЕС и США

Лидеры стран ЕС и США
14:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канцлер ФРГ считает, что торговую войну со США надо предотвратить, и для этого необходима договоренность всех сторон.

Введение администрацией США пошлин на сталь и алюминий и возможное введение таковых на автомобили грозит торговой войной, которую необходимо предотвратить.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в Бундестаге, сообщает корреспондент в Германии.

"Стоит приложить все усилия, чтобы сгладить этот конфликт, пока он не превратился в настоящую войну. Но для этого нужны 2 стороны", - сказала Меркель.

Она напомнила, что ЕС уже столкнулся с пошлинам на алюминий и сталь, но "дискуссия может стать еще более сложной", если дело дойдет до пошлин на авто, импортируемые Соединенными Штатами. "Это уже очертания следующего конфликта", - считает глава немецкого правительства. Она надеется, что его все же удастся избежать, в том числе и благодаря переговорам руководства ЕС в Вашингтоне, поскольку "хорошо функционирующая мировая торговая система зависит от того, что страны сотрудничают на партнерской основе".

Меркель считает неправильным и "старомодным" говорить о дефиците США в торговле с ЕС, имея в виду лишь торговлю товарами. "Если вы посчитаете услуги, включая цифровые услуги, то у вас будет совершенно другой баланс торговли, где у США большой перевес в Европе, а не наоборот", - сказала она.

По подсчетам немецких экономистов, профицит в торговле США с ЕС товарами и услугами в 2017 году составил 14,2 млрд долларов. Европейские компании действительно экспортируют больше товаров в США, однако американские компании больше инвестируют в ЕС и, в результате, получают значительную финансовую выгоду.

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Новости мира, Ангела Меркель, Германия, Пошлины США, США, Торговая война.
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