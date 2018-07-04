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В Совете Европы изменили принципы борьбы с терроризмом

Совет Европы
15:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Совет Европы утвердил новую стратегию борьбы с терроризмом, которая предусматривает дополнительные средства реагирования.

В ответ на террористические угрозы, которые возникают в Европе, Совет Европы сегодня утвердил новую стратегию, основанную на предотвращении, уголовном преследовании и защите, включая помощь жертвам террористических нападений.

Об этом сообщила пресс-служба СЕ.

"Мы должны улучшить способность наших государств-членов предотвращать терроризм и бороться с ним, в полном соответствии с правами человека и верховенством права. Эта стратегия учитывает растущую угрозу терроризма и должна обеспечивать европейские правительства дополнительными, эффективными средствами реагирования", - сказал Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

В документе указано, что новая стратегия основывается на трех основных принципах: предотвращение, преследование, защита.

Относительно предотвращения действий террористического характера, то этот принцип базируется на оценке риска действий радикально настроенных лиц, повышении осведомленности и использовании методов предотвращения радикализации, которая приводит к терроризму, в частности, педагогами, а также предотвращении и прекращении общественного подстрекательства, пропаганды, распространения радикальных идей, набора и подготовки, действий, связанных с терроризмом, в интернете.

Принцип преследования базируется на сотрудничестве с прокуратурой и полицией относительно сбора доказательств в зонах конфликтов и в интернете, в частности для улучшения международного сотрудничества по уголовным делам и преследования боевиков иностранных террористических группировок. Относительно преследования планируется разработать руководящие принципы общих подходов к проведению расследований и преследованию транснациональной организованной преступности и терроризма.

Принцип защиты базируется как на сборе информации и применении самых действенных методов для отказа от радикальных взглядов и социальной реинтеграции, в частности в тюрьмах и после освобождения, так и на конкретных мерах для улучшения уровня предоставления помощи жертвам нападений.

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Новости мира, Борьба с терроризмом, Совет Европы, Терроризм, Турбьерн Ягланд.
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