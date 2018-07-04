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Транзитные центры для беженцев в ЕС: как это будет работать

Беженцы
22:49 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Ангела Меркель объяснила, как будут работать транзитные центры для беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель разъяснила планы по созданию и функционированию вблизи границы с Австрией транзитных центров для беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В центрах будут находиться искатели убежища, зарегистрированные в других странах ЕС, которых должны возвращать в эти страны. Мигранты будут находиться в центрах под надзором полиции не более 48 часов.

Пребывание в транзитных центрах будет "очень ограниченным", поскольку согласно конституции Германии свобода человека может быть ограничена лишь "максимум на 48 часов".

За это время, после определния, какая страна отвечает за рассмотрение просьбы об убежище, должно произойти перемещение мигранта в эту страну. "В противном случае эта процедура через транзитные центры будут невозможной", - отметила Меркель.

Если в течение 48 часов перемещения в другую страну не произошло, мигрантов будут отправлять в обычные центры приема беженцев в Германии.

По словам Меркель, законодательно эта процедура будет схожа с той, которые есть в аэропортах. Канцлер также отметила, что в транзитных центрах будут отдельные помещения для женщин и детей.

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Новости мира, Австрия, Ангела Меркель, Германия, ЕС, Миграционный кризис, Миграция.
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