ЦИК Турции огласил окончательные результаты выборов
Новости мира: В Турции объявили окончательные результаты выборов президента и парламента.
Центральная избирательная комиссия Турции объявила официальные результаты досрочных выборов президента и парламента, которые состоялись 24 июня.
Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.
ЦИК подтвердил победу на президентских выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончательным данным он набрал 52.59% голосов, за него проголосовали 26 330 823 избирателей.
Его главный оппонент, лидер оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже, получил 30,64% (15 340 321 избирателей).
На третьем месте - лидер прокурдской партии Селахаттин Демирташ, который вел свою избирательную кампанию из тюрьмы - у него 8,40% голосов. Лидера "Хорошей партии" Мераль Ашкенер поддержали 7,29% избирателей. Еще два кандидата набрали менее одного процента.
Парламентские выборы выиграла "Партия справедливости и развития" (АКР) Эрдогана. Она получила 42.56% голосов и 295 мандатов в 600-местном парламенте. АКР единолично на имеет абсолютного большинства, но она шла на выборы в блоке с Партией националистического движения (МНР), и совокупно политические силы имеют 344 мандата.
Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Республиканская народная партия", "Хорошая партия" и "Партия счастья", получил 34,04% голосов и 189 мандатов.
Прокурдская "Партия демократии народов" набрала 11,70% голосов и 67 мандатов в парламенте.
После этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, что было закреплено на референдуме в прошлом году.
Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент страны получит очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии.
Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в понедельник, 9 июля.
Об этом сообщает Hurriyet.
Эрдоган 9 июля в 16:00 по местному времени принесет присягу в парламенте и окончательно завершит переход Турции к президентской республике.
После этого в президентском дворце в Анкаре состоится прием, где Эрдоган сделает свое первое заявление перед представителями дипломатических миссий, депутатами и известными деятелями бизнеса, культуры и спорта, а также представителями прессы.
После выступления президент Турции должен объявить состав своего кабинета.