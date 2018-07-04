ЦИК Турции огласил окончательные результаты выборов

Центральная избирательная комиссия Турции объявила официальные результаты досрочных выборов президента и парламента, которые состоялись 24 июня.

Об этом сообщает государственное турецкое агентство Anadolu.

ЦИК подтвердил победу на президентских выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончательным данным он набрал 52.59% голосов, за него проголосовали 26 330 823 избирателей.

Его главный оппонент, лидер оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже, получил 30,64% (15 340 321 избирателей).

На третьем месте - лидер прокурдской партии Селахаттин Демирташ, который вел свою избирательную кампанию из тюрьмы - у него 8,40% голосов. Лидера "Хорошей партии" Мераль Ашкенер поддержали 7,29% избирателей. Еще два кандидата набрали менее одного процента.

Парламентские выборы выиграла "Партия справедливости и развития" (АКР) Эрдогана. Она получила 42.56% голосов и 295 мандатов в 600-местном парламенте. АКР единолично на имеет абсолютного большинства, но она шла на выборы в блоке с Партией националистического движения (МНР), и совокупно политические силы имеют 344 мандата.

Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Республиканская народная партия", "Хорошая партия" и "Партия счастья", получил 34,04% голосов и 189 мандатов.

Прокурдская "Партия демократии народов" набрала 11,70% голосов и 67 мандатов в парламенте.

После этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, что было закреплено на референдуме в прошлом году.

Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент страны получит очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии.

Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в понедельник, 9 июля.

Об этом сообщает Hurriyet.

Эрдоган 9 июля в 16:00 по местному времени принесет присягу в парламенте и окончательно завершит переход Турции к президентской республике.

После этого в президентском дворце в Анкаре состоится прием, где Эрдоган сделает свое первое заявление перед представителями дипломатических миссий, депутатами и известными деятелями бизнеса, культуры и спорта, а также представителями прессы.

После выступления президент Турции должен объявить состав своего кабинета.