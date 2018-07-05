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В Евросоюзе могут изменить правила безвиза

Европарламент рассмотрит новые правила безвиза
07:37 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: Сегодня, 5 июля, в Европарламенте планируют рассмотреть новые правила безвиза.

Путешественники "безвизовых стран" смогут проходить проверку до прибытия в Евросоюз, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествии (ETIAS).

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента, пишет Украинская правда со ссылкой на Радио Свобода.

Эта идея может быть воплощена уже в 2021 году. Европейские парламентарии планируют рассмотреть этот вопрос в четверг, 5 июля.

Как заявляет евродепутат от Венгрии Кинга Галь, эта проверка не будет создавать какие-то проблемы для постоянных путешественников. 

"Это будет простой процесс ... просто онлайн-проверка, которую они смогут пройти перед поездкой в ЕС", - сказала она.

Граждане "безвизовых стран" должны будут заполнять электронную форму перед путешествием. В заявке, среди прочего, будут вопросы касательно уголовных дел в прошлом или посещений заявителями зон конфликта.

Это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу до прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде.

Согласно проекту, "авторизация" будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Авторизация будет бесплатной для людей в возрасте до 18 лет и старше 70 лет.

Сейчас не хватает информации о людях из стран, для которых не требуются визы во время путешествия в ЕС. Такие путешественники проверяются на шенгенской границе. Решение разрешить или запретить въезд принимают пограничники.

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Новости мира, Безвиз, Безвизовый режим, Европарламент, ЕС, Шенген.
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