Новое отравление "Новичком": Британия собирает чрезвычайное заседание

В Великобритании в четверг собирается на заседание комитет по чрезвычайным ситуациям – из-за нового отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" двух людей в Эймсбери.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Председательствовать на заседании будет министр внутренних дел Саджид Джавид.

Накануне он заявил, что "рабочей теорией является то, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением, подобным тому, который совершили на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в начале этого года".

В свою очередь старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, найдены 30 июня без сознания в городке возле Солсбери, где в марте произошло нападение на Скрипалей, были отравлены тем же нервно-паралитическим агентом. "Была ли это та самая партия вещества, ученые смогут выяснить", – сказал Басу.

Накануне полиция Великобритании сообщила, что 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули, найденные в конце июня без сознания в доме в Эймсбери, отравились "Новичком". Их доставили в больницу в Солсбери, расположенную в 11 километрах от Эйсмбери. Там же лечились в свое время и Скрипали.

Полиция предупредила о мерах повышенной безопасности и выставила кордоны в Солсбери и Эймсбери в местах, где пара появлялась до отравления.

По его словам, приоритетом для следственной команды является установление того, "как эти два человека вступили в контакт с нервным агентом" и не связан ли этот случай с отравлением Скрипалей.