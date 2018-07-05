Новое отравление "Новичком" в Британии: реакция Кремля

В Кремле обеспокоены "тревожными новостями" об отравлении двух человек нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Эймсбери.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

"Это очень тревожные новости, вызывающие глубокую озабоченность. В связи с подобными проявлениями, уже неоднократными, в Великобритании. Вы знаете, что с самого начала в Солсбери Россия отрицала и продолжает отрицать возможность любой причастности к тому, что там происходило. Сейчас мы обеспокоены, все же в Европе повторяется использования таких веществ, хотя мы не располагаем информацией, какие вещества использовались", - сказал он.

Песков добавил, что ему неизвестно, обращалась ли Великобритания к России по поводу нового инцидента с применением "Новичка". По его словам, Москва ранее предлагала провести расследование, чтобы способствовать безопасности, однако "взаимности эти обращения не нашли".

"Мы сожалеем, что двое граждан находятся в тяжелом состоянии, мы желаем им выздоровления", - подчеркнул он.

Британская власть не обвиняла Россию в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы отравились следами нервно-паралитического вещества, оставшимися от первоначального нападения.

Двое британцев остаются в критическом состоянии после того, как они были обнаружены без сознания в соседнем городе с британским Солсбери. Великобритания ждет от РФ разъяснений после нового отравления "Новичком".