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Новое отравление "Новичком" в Британии: реакция Кремля

Кремль
14:05 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Кремль отреагировал на новое отравление "Новичком" в Британии, предположив, что отравление произошло остатками вещества из Солсбери.

В Кремле обеспокоены "тревожными новостями" об отравлении двух человек нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Эймсбери.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

"Это очень тревожные новости, вызывающие глубокую озабоченность. В связи с подобными проявлениями, уже неоднократными, в Великобритании. Вы знаете, что с самого начала в Солсбери Россия отрицала и продолжает отрицать возможность любой причастности к тому, что там происходило. Сейчас мы обеспокоены, все же в Европе повторяется использования таких веществ, хотя мы не располагаем информацией, какие вещества использовались", - сказал он.

Песков добавил, что ему неизвестно, обращалась ли Великобритания к России по поводу нового инцидента с применением "Новичка". По его словам, Москва ранее предлагала провести расследование, чтобы способствовать безопасности, однако "взаимности эти обращения не нашли".

"Мы сожалеем, что двое граждан находятся в тяжелом состоянии, мы желаем им выздоровления", - подчеркнул он.

Британская власть не обвиняла Россию в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы отравились следами нервно-паралитического вещества, оставшимися от первоначального нападения.

Двое британцев остаются в критическом состоянии после того, как они были обнаружены без сознания в соседнем городе с британским Солсбери. Великобритания ждет от РФ разъяснений после нового отравления "Новичком".

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Новости мира, Великобритания, Дмитрий Песков, Отравление, Отравление в Солсбери, Отравление в Эймсбери, РФ.
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