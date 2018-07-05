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Депутаты ЕП отклонили противоречивый закон об авторском праве

Европарламент
14:25 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Европарламент отклонил спорное законодательство об авторском праве в интернете, против были 278 депутатов.

Депутаты Европейского парламента отклонили предложение комитета начать переговоры по обновлению законов об авторском праве.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

318 евродепутатов проголосовали за отказ от мандата на переговоры, предложенного Комитетом по правовым вопросам 20 июня. Против были 278 депутатов, 31 воздержался.

После этого голосования позиция Европарламента выносится на дебаты, внесение поправок, а голосование состоится на следующем пленарном заседании в сентябре.

Регламент Европарламента предусматривает, что если не менее 10% депутатов (76) возражают против открытия переговоров с Советом ЕС на основании текста, проголосованного в комитете, то состоится пленарное голосование. До конца дня во вторник необходимое количество депутатов подало свои возражения.

Изменения в законодательстве ЕС об авторском праве вызвали серьезные споры среди экспертов. Директива об авторских правах направлена на приведение правил вокруг содержания в соответствии с цифровым возрастом.

Две наиболее противоречивые части закона - статья 11 и статья 13.

Первая из них предназначена для обеспечения честного вознаграждения для издателей и должна помешать интернет-платформам и агрегаторам новостей, которые обмениваются ссылками, использовать их бесплатно. Оппоненты закона назвали статью "налогом на ссылку" и подняли вопрос о том, кому придется платить и сколько.

Статья 13 возлагает больше ответственности на сайты по соблюдению законов об авторских правах и может означать, что любая онлайн-платформа, которая позволяет пользователям размещать текст, изображения, звуки и код, должна ввести определенный способ оценки и фильтрации контента.

Ранее сообщалось, что компания Google потратила более 31 млн евро на лоббирование против статьи 13 нового закона ЕС об авторском праве в интернете.

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Новости мира, Депутаты ЕП, Европарламент, ЕС, Закон об авторском праве.
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