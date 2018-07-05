Официальные лица Британии высказались о новом отравлении "Новичком"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впервые прокомментировала инцидент с новым отравлением двух человек с помощью нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

Об этом сообщает Sky News.

"Конечно, мы глубоко обеспокоены, видя еще двух людей, подвергшихся воздействию "Новичка" в Великобритании. Полиция, я уверена, перевернет каждый камень во время расследования", - сказала Мэй во время визита в Берлин.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид в свою очередь призвал Россию объяснить отравление "Новичком" после того, как в британском Уилтшире от этого нервно-паралитического вещества в субботу пострадали двое британцев.

Об этом сообщает BBC.

Джавид заявил, что вещество, от которого пострадали британцы, было того же типа, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в марте.

Он сообщил, что сотня сотрудников по борьбе с терроризмом участвуют в расследовании нового случая отравления вместе с полицией Уилтшира.

"Абсолютно неприемлемо, чтобы наши люди либо умышленно, либо случайно становились целями и чтобы наши улицы, парки и города становились местом для сброса яда", - сказал он, обращаясь к депутатам.

"Пришло время российскому государству выступить и четко объяснить, что произошло", - добавил министр.

Джавид также сообщил, что Великобритания проконсультируется с союзниками о возможном ответе России на последний случай отравления в Уилтшире.

Двое британцев остаются в критическом состоянии после того, как они были обнаружены без сознания в соседнем городе с британским Солсбери. Великобритания ждет от РФ разъяснений после нового отравления "Новичком".

Рабочее предположение британских властей заключается в том, что британцы были отравлены веществом, оставшимся от нападения на Скрипалей.

Великобритания обвинила в попытке убийства Скрипаля Россию. Москва свою причастность отрицает.