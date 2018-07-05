Санкции против России официально продлены еще на год

Совет Европейского Союза в четверг продлил на полгода санкции против России, направленные на конкретные сектора ее экономики.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета, сообщает Европейская правда.

Экономические ограничения будут действовать до 31 января 2019 года. Совет принял это решение путем письменной процедуры и единогласно.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалась в конце июля.

Заметим, это решение было принято после того, как лидеры Франции и Германии на саммите в Брюсселе на прошлой неделе проинформировали других европейских глав государств и правительств о невыполнении Минских договоренностей.

Решение было принято за менее чем 10 дней до встречи российского президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в Хельсинки 16 июля.