Санкции против России официально продлены еще на год
Новости мира: ЕС на полгода продлил экономические санкции против России из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
Совет Европейского Союза в четверг продлил на полгода санкции против России, направленные на конкретные сектора ее экономики.
Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета, сообщает Европейская правда.
Экономические ограничения будут действовать до 31 января 2019 года. Совет принял это решение путем письменной процедуры и единогласно.
Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Действие текущих ограничительных мер ЕС заканчивалась в конце июля.
Заметим, это решение было принято после того, как лидеры Франции и Германии на саммите в Брюсселе на прошлой неделе проинформировали других европейских глав государств и правительств о невыполнении Минских договоренностей.
Решение было принято за менее чем 10 дней до встречи российского президента Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в Хельсинки 16 июля.