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В ЕС объяснили причину приостановки финпомощи Молдове

Молдова
18:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕС обусловил оказание финансовой помощи Молдавии выполнением ряда политических условий.

Продолжение макрофинасовой помощи Молдавии со стороны Европейского союза будет зависеть от выполнения страной ряда политических условий, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На заседании Европарламента в четверг Ф.Могерини выразила "серьезную озабоченность ситуацией в Молдавии".

"Признание выборов мэра Кишинева недействительными посредством непрозрачного решения суда означает, что столицей республики будет управлять администрация, которая не была избрана путем демократического голосования", - констатировала она.

Представитель ЕС подчеркнула, что это решение - "чрезвычайно негативный сигнал в контексте приближающихся парламентских выборов, которые должны быть транспарентными и основанными на доверии, являясь одним из ключевых механизмов демократии".

"Наша позиция по этому поводу была четко обозначена еще в феврале в выводах Совета по иностранным делам ЕС: новая избирательная система в Молдавии не отвечает рекомендациям международных партнеров, в частности Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - подчеркнула Ф.Могерини.

По словам политика, "предоставление макрофинасовой помощи Молдавии было основано на ряде условий, экономических и политических, и если первые Молдавия выполнила, то вторые нет. Именно с этим связано решение о приостановке первого транша макрофинансовой поддержки".

"Под политическими условиями подразумеваются гарантии эффективности демократических механизмов, поддержка и соблюдение принципов правового государства, прав и свобод граждан", - сказала глава европейской дипломатии.

По ее словам, "ЕС никогда не добивался политического влияния, фокусируясь только на реформах, которые необходимы Молдавии, обеспечат экономическое развитие, превосходство закона, независимость юстиции".

"В сложившейся ситуации в РМ проходят мирные протесты, связанные с непризнанием выборов, и это законное право граждан, поэтому мы будем внимательно наблюдать, чтобы свобода и безопасность участников этих акций неукоснительно соблюдалась", -подчеркнула Ф.Могерини.

Она также отметила, что "журналисты должны свободно делать свою работу, и ЕС продолжит поддержку независимых СМИ, и мониторинг ситуации с распространением дезинформации в РМ".

"Надеюсь, власти республики сумеют найти выход из ситуации с непризнанием выборов, выполнят условия, от которых будет зависеть продолжение финансовой поддержки ЕС, и надеюсь, что им это удастся быстро, так как Молдавия - это не просто наш сосед, но партнер и друг", - заключила Ф.Могерини.

Как сообщалось ранее, Европарламент принял в четверг резолюцию по Молдавии. В документе осуждается решение об аннулировании результатов выборов в Кишиневе. Европарламент потребовал от Еврокомиссии приостановить выделение бюджетной помощи Молдавии до выполнения политических условий и соблюдения правил демократии.

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Все по теме:

Новости мира, Выборы в Кишиневе, Молдова, Помощь ЕС Молдове, Федерика Могерини, Финпомощь ЕС.
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