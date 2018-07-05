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РФ снизила объемы дезинформации против НАТО и стран Балтии

Шон Френч
21:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Россия распространяет меньше фейков о НАТО в Балтике, заявил командующий канадских сил.

В течение последних месяцев усилия России по дискредитации сил НАТО в Балтике уменьшились.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал командующий усиленной боевой группой НАТО в Латвии подполковник Шон Френч.

"Против наших подразделений действительно велись определенные информационные операции. Однако за последние месяцы мы фиксируем снижение их активности. Не знаю, причиной ли тому стала низкая эффективность, или отсутствие ресурсов, ведь в России сначала были выборы, а теперь идет Чемпионат мира, которые могли отвлечь внимание", - сказал Френч.

Он добавил, что пытается всегда противопоставлять российской лжи правдивую информацию. "Хотя распространялись многие месседжи с полуправдой, вряд ли фейковые новости хорошо работают. Мы боремся с этим явлением, оставаясь правдивыми со всеми", - заметил подполковник.

По словам Френча, большую опасность российская пропаганда представляет не для его подчиненных, а для рядовых граждан.

"Наибольшую нашу обеспокоенность вызывает сами латвийцы, которые могут стать жертвами пропаганды. Чтобы не допустить этого, мы пытаемся быть доступны местным жителям, чтобы они могли самостоятельно найти ответы на вопросы, которые поднимаются в фейковых новостях. Они могут напрямую поговорить с испанским солдатом, который помог им убрать город, или с албанским военным, которого они встретили на рынке. Это тоже способ нашей борьбы", - подытожил он.

Как известно, с лета прошлого года Канада возглавляет многонациональный батальон НАТО, дислоцированный в Латвии для отражения возможной российской агрессии.

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Все по теме:

Новости мира, Дезинформация, Канада, НАТО, РФ, Страны Балтии, Шон Френч.
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