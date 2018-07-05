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Впервые за два года: в Турции готовятся отменить режим ЧП

Турция
22:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Турции 9 июля отменят режим чрезвычайного положения, введенный два года назад.

Власти Турции 9 июля отменят режим чрезвычайного положения, введенный два года назад, после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Как сообщает Радио Свобода, об этом государственному агентству "Анадолу" сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

"В понедельник будет анонсирован новый состав правительства и будет отменен режим чрезвычайного положения", - сказал Йылдырым.

Об отмене режима ЧП также заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время своей предвыборной кампании. В 2016 году чрезвычайное положение ввели сначала сроком на три месяца, но позже продлили на неопределенный срок.

После объявления о чрезвычайном положении у турецких властей появилась возможность арестовывать людей и держать их месяц в тюрьмах без предъявления обвинений. Позже Турция приостановила действие Европейской конвенции по правам человека, чтобы иметь возможность "быстро отвечать на действия террористических организаций".

За это время власти Турции аннулировали паспорта почти 11 тысяч человек, еще тысячи журналистов, преподавателей и военных были арестованы или приговорены к тюремному заключению якобы в связи с попыткой государственного переворота в стране. Также власти закрыли несколько тысяч школ и благотворительных организаций по подозрению в причастности к организаторам переворота.

Эти действия вызвали резкую критику на Западе. Несколько европейских стран выразили опасения, что Эрдоган под предлогом режима чрезвычайного положения консолидирует в своих руках еще большую власть. Однако турецкие власти заверили, что непричастных к мятежу граждан режим чрезвычайного положения не касается.

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Новости мира, Бинали Йылдырым, Режим чрезвычайного положения, Турция.
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