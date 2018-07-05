Орбан о переговорах с Меркель: Мы обсудили миграционный вопрос

Главы правительств ФРГ Ангела Меркель и Венгрии Виктор Орбан готовы сотрудничать в миграционном вопросе, несмотря на очень серьезные расхождения во взглядах по некоторым аспектам проблемы.

Об этом они заявили во время совместной пресс-конференции по результатам переговоров в Берлине в четверг, сообщает корреспондент.

"Мы обсудили миграционный вопрос. Здесь очень разные взгляды", - констатировала Меркель.

При этом она отметила, что обе страны едины в понимании и хорошо сотрудничают в преодолении причин миграции, помощи странам происхождения мигрантов, в совместных проектах в Африке, в рамках миссии Frontex; обе согласны с необходимостью защиты внешних границ, невозможность "работы" контрабандистов.

Что касается различий в подходах, то Меркель напомнила, что Германия, в отличие от Венгрии, принимает беженцев из Турции, что собственно стало условием соглашения между Анкарой и ЕС. Кроме того, ФРГ пытается создавать легальные возможности у себя для африканцев, ведь иначе сотрудничать с Африкой по преодолению нелегальной миграции будет "очень трудно".

Что касается создания хот-спотов в африканских странах, то это возможно, только если эти страны согласятся, если с ними будут проведены переговоры. Африканский союз прорабатывает миграционную концепцию, планируется создать новый координационный пункт в Марокко, который будет уполномочен вести переговоры с ЕС, проинформировала Меркель.

Виктор Орбан в свою очередь назвал несправедливыми и обидными упреки Венгрии в отсутствии солидарности в миграционном вопросе. "Нас, венгров, это беспокоит", - заявил он. По словам премьера, страна делает свой вклад, она 24 часа в сутки посредством 8 тысяч вооруженных бойцов охраняет внешнюю границу ЕС, не допуская нелегальных мигрантов, в том числе, и в Германию. "Это – солидарность, мы это воспринимаем очень серьезно", - подчеркнул он.

Меркель согласилась, что Венгрия делает важное дело, будучи пограничной страной, но призвала не забывать, что "речь идет о людях", о гуманизме. Она убеждена, что невозможно просто отгородиться, изолироваться, ведь в вопросе беженцев очень много связано с ценностями Европы.

На это Орбан ответил, что его страна "реагирует гуманно", помогая странам, откуда происходят беженцы. "Но мы не хотим импортировать проблемы", - отметил он, подчеркнув, что главной своей задачей Будапешт считает защиту внешних границ ради сохранения неизменности Шенгенской зоны.

Ясно то, что давно известно, - страны "видят мир по-разному", - сказали главы правительств. В то же время оба выразили уверенность в приложении совместных усилий для решения проблемы.