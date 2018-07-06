В Австрии увеличили продолжительность рабочего дня

Национальный совет Австрии после продолжительных дебатов поддержал в четверг, 5 июля, внесение поправок в трудовое законодательство.

Таким образом, уже с 1 сентября 2018 года в Вене предприятия смогут перейти на 12-часовой рабочий день, сообщает APA.

Новые поправки предусматривают, что работодатели не смогут в единоличном порядке устанавливать количество рабочих часов, а только по согласованию с трудовым коллективом. Также работники будут сами выбирать, переходить ли на 12 часовой день или же работать по 8-10 часов в день.

На сегодня стандартная продолжительность рабочего дня в Австрии составляет 8 часов, а рабочей недели - 40 часов. Но уже сейчас предприятия имеют право занимать своих сотрудников в течение десяти часов в день и до 50 часов в неделю.

Нововведение неоднозначно встретили профессиональные объединения и австрийское общество. Против него, в частности, выступили Объединение профсоюзов Австрии и Палата труда. Кроме того, в стране прошли акции протеста, в которых приняли участие около 150 тысяч человек.