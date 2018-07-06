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Отравление близ Солсбери: полиция рассказала подробности

Полиция Эймсбери
08:39 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: В полиции Британии рассказали, как отравилась пара в городе Эймсбери, что под Солсбери.

Британская пара отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери после контакта с зараженным предметом.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на полицию Британии.

"После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвергнуты действию нервного агента после контакта с зараженным предметом", - заявили в полиции.

Ранее в полиции подчеркивали, что нету подтверждений того, что новое отравление вызвано нервным агентом из той же партии "Новичка", которая была использована при покушении Юлию и Сергея Скрипалей.

При этом в течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент.

44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери после того, как они были обнаружены без сознания, находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где раньше лечились Скрипали.

В полиции отмечали, что они новое отравление произошло не из-за спланированного покушения. Британская власть не обвиняла Россию в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы были отравлены следами нервно-паралитического вещества, оставшегося от первоначального нападения. В то же время глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал Россию объяснить отравления "Новичком" двух британцев в графстве Уилтшир.

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Новости мира, Британия, Новичок, Отравление в Солсбери, Отравление в Эймсбери, Солсбери, Эймсбери.
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