Фармацевт в Германии заработал €50 млн на поддельных лекарствах
Новости мира: Немецкий аптекарь заработал 50 млн евро, подделывая лекарства от рака.
В Германии суд приговорил фармацевта к 12 годам заключения за то, что он разбавлял лекарства от рака, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни.
Об этом сообщает Associated Press.
В своем постановлении суд Эссена в пятницу признал, что Петер С. провел манипуляции с минимум 14 тысячами медикаментов, качество которых была значительно снижено. Преступления произошли в соседнем Боттропе в период между 2012 и 2016 годами.
Прокуроры обвинили 48-летнего мужчину в причинении ущерба не менее 27 пациентам. Предварительные данные утверждали, что пострадавших было гораздо больше.
Подсудимый якобы получил более 50 млн евро мошенническим путем и использовал деньги для строительства виллы с большой водной горкой.
Он был арестован в ноябре 2016 года, после того, как сотрудники аптеки заявили о его действиях.