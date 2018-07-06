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Фармацевт в Германии заработал €50 млн на поддельных лекарствах

Лекарства
14:34 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Немецкий аптекарь заработал 50 млн евро, подделывая лекарства от рака.

В Германии суд приговорил фармацевта к 12 годам заключения за то, что он разбавлял лекарства от рака, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни.

Об этом сообщает Associated Press.

В своем постановлении суд Эссена в пятницу признал, что Петер С. провел манипуляции с минимум 14 тысячами медикаментов, качество которых была значительно снижено. Преступления произошли в соседнем Боттропе в период между 2012 и 2016 годами.

Прокуроры обвинили 48-летнего мужчину в причинении ущерба не менее 27 пациентам. Предварительные данные утверждали, что пострадавших было гораздо больше.

Подсудимый якобы получил более 50 млн евро мошенническим путем и использовал деньги для строительства виллы с большой водной горкой.

Он был арестован в ноябре 2016 года, после того, как сотрудники аптеки заявили о его действиях.

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Новости мира, Германия, Лекарства от рака, Суд Эссена, Фармацевт.
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