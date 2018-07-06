https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_544048622-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4214673-v-portugalii-otklonili-zakonoproekt-o-zaprete-korridyi.html
В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
20:58 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости мира: Парламент Португалии отказался запрещать корриду.
Парламент Португалии подавляющим большинством проголосовал против законопроекта о запрете корриды, которая является традиционным летним событием в стране.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой The Associated Press.
Законопроект о запрете корриды получил всего 31 голос в 230-местном парламенте. Депутат Андре Силва, законодатель по правам животных, который подал законопроект, говорит, что коррида - это пытка.
Сторонники корриды настаивают на том, что они имеют конституционное право на культурные развлечения и говорят, что коррида имеет долгую историю в Португалии.
В отличие от Испании, быки в Португалии не погибают на арене, но после выступления их убивают.
Telegraf.com.ua