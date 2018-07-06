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В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды

Коррида
20:58 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости мира: Парламент Португалии отказался запрещать корриду.

Парламент Португалии подавляющим большинством проголосовал против законопроекта о запрете корриды, которая является традиционным летним событием в стране.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой The Associated Press.

Законопроект о запрете корриды получил всего 31 голос в 230-местном парламенте. Депутат Андре Силва, законодатель по правам животных, который подал законопроект, говорит, что коррида - это пытка.

Сторонники корриды настаивают на том, что они имеют конституционное право на культурные развлечения и говорят, что коррида имеет долгую историю в Португалии.

В отличие от Испании, быки в Португалии не погибают на арене, но после выступления их убивают.

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Новости мира, Андре Силва, Коррида, Португалия.
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