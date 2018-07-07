В Ирландии на референдуме определят роль женщины в семье

Кабинет министров Ирландии решил провести референдум об устаревшем положении в Конституции, в котором говорится о семейной роли женщины.

Как передает Европейская правда, речь идет об отмене статьи 41.2, в которой говорится, что "благодаря своей роли в семье женщина оказывает государству поддержку", а также что "матери не должны иметь экономическую необходимость заниматься работой", за которую им пришлось бы пренебречь своими семейными обязанностями.

"В этом году, в столетнюю годовщину с момента предоставления женщинам права голоса в Ирландии, правительство верит, что настало удачное время для отмены статьи 41.2 и начале публичных дебатов о гендерном равенстве в стране", — заявил министр юстиции Ирландии Чарли Фланаган.

Он добавил, что за 80 лет со времени официального принятия Конституции стало понятно, что статья 41.2 "неуместна в нашей Конституции".

Конституция Ирландии была принята в 1937 году. Спорную статью неоднократно критиковали как внутри страны, так и в международных организациях, в частности в ООН.