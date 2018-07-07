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СМИ: Косово и Сербия обсуждают возможность амнистии участников военных действий

Косово
16:55 Сегодня Телеграф

Новости мира: Косово и Сербия обсуждают возможность амнистии за военные преступления.

Частью соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербией может стать договоренность об амнистии и освобождение от ответственности за военные преступления, совершенные во время войны в Косово.

Об этом пишут косовские СМИ со ссылкой на дипломатические источники, сообщает Европейская правда со ссылкой на Radio Mitrovica Sever.

СМИ отмечают, что близкие к президенту Косово источники косвенно подтвердили возможность амнистии, которая будет применена для обеих сторон, участвовавших в войне в Косово.

Рeзультатах достигнутых договоренностей должна стать ликвидация Специального суда по военным преступлениям в Косово. Расположена в Гааге организация была готова к работе еще в июле прошлого года, однако до сих пор не известно, когда можно ожидать на первый обвинительный приговор.

"Некоторые международные дипломаты были поражены, услышав, что частью финального соглашения между Косово и Сербией может стать амнистия за время войны в Косово", - пишет издание Koha Ditore.

Правительство и правящие партии Косово отказались комментировать эту информацию, пишут СМИ.

Как известно, Белград для вступления в ЕС должен решить территориальный спор с Косово.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.

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Новости мира, Амнистия, Война в Косово, Косово, Сербия.
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