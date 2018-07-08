Одна из крупнейших оппозиционных партий Беларуси сменила лидера

В Беларуси новым председателем оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) избран Василий Поляков.

Решение принято по результатам тайного голосования на прошедшем в воскресенье съезде партии, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

В.Поляков, занимавший ранее должность заместителя председателя партии, сменил на этом посту Анатолия Лебедько, который бессменно руководил ОГП с 2000 года.

Всего на должность председателя ОГП претендовали четыре человека.

Как сообщалось, накануне съезда сняла свою кандидатуру на пост лидера партии известный политик и депутат парламента Анна Канопацкая. Это решение она мотивировала невозможностью совмещения депутатской работы в Палате представителей с реализацией обновленной программы реформ ОГП. Кроме того, по словам политика, ей необходимо сконцентрировать максимум усилий на подготовке к парламентским и президентским выборам.

А.Лебедько взял самоотвод в воскресенье на открытии съезда. О своих планах оставить пост председателя ОГП он заявлял еще в апреле текущего года.

В ОГП тогда сообщили, что уже зарегистрирована новая организация, которой А.Лебедько планирует руководить - Центр социально-экономических, исторических, культурных исследований и прогнозов развития "Европейский диалог". Объединенная гражданская партия - белорусская политическая партия либерально-консервативной ориентации. Является одной из крупнейших партий в стране. Создана в 1995 году.

В.Поляков родился в 1969 году. Окончил Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины (по специальности история) и аспирантуру Республиканского института высшей школы (политология).