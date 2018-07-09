Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

"Россия понимает только язык силы": Чолий призывает ПА ОБСЕ усилить санкции

Евгений Чолий
01:42 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Президент ВКУ призвал ПА ОБСЕ усилить санкции против России.

Президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий призвал Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе усилить санкции против России.

Об этом он сказал на экспертной встрече "Воздействие вооруженного конфликта (на востоке Украины) на окружающую среду", прошедшей в рамках 27-й сессии ПА ОБСЕ в Берлине в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа в ФРГ.

"Это серьезный вопрос. Украина под угрозой, украинцы под угрозой. Мы призываем ПА ОБСЕ к строгим санкциям против РФ", - подчеркнул Чолий.

По его словам, "в условиях нарушения международных обязательств со стороны России мы не должны продлевать санкции с извинениями, мы должны их усиливать", мы должны говорить об исключении России из системы Swift, других мерах - до тех пор, пока Кремль не поймет, что международное сообщество нетерпимо к нарушению территориальной целостности независимых стран и нарушению прав человека.

Чолий также напомнил, что Донбасс является одним из самых заминированных регионов в мире. "В результате российской гибридной агрессии на Донбассе восток Украины стал третьим наиболее напичканным неразорвавшимися взрывчатыми веществами местом в мире", - сказал Чолий.

Мины, фугасы, другие снаряды являются основной причиной смертей и ранений среди мирного населения. На Донбассе страдают от них более 1,9 млн человек, отметил глава ВКУ. Согласно данным Минобороны Украины, с апреля 2014 года до конца 2017-го жертвами наземных мин стали 2558 гражданских лиц, среди которых 242 – дети. Для очистки от мин, оставленных после российской гибридной агрессии, понадобится до 40 лет.

Чолий также затронул тему ущерба критической гражданской инфраструктуре, отметив, что проводить восстановительные работы под прямым огнем проводить попросту невозможно. Затопление шахт в результате российской военной активности загрязняет подземные воды, в том числе тяжелыми металлами, также сказал он.

В беседе с корреспондентом Укринформа глава ВКУ назвал сессию ПА ОБСЕ важным форумом для обмена идеями, где представители разных стран могут оценить ситуацию, увидеть последствия российской гибридной агрессии.

В достижение консенсуса с российской стороной в настоящее время он не верит. "РФ понимает только язык силы. И если они поймут, что международное сообщество едино и полно решимости, четко в своих посланиях, мы увидим результат", - уверен он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, ВКУ, Евгений Чолий, ПА ОБСЕ, Россия, Санкции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Резолюция ООН по Приднестровью: Молдова разрабатывает план действий Отравление "Новичком" в Эймсбери: пара получила большую дозу Новая форма правления в Турции: Эрдоган представил новое правительство

Последние новости

КГГА: киевский метрополитен находится под угрозой закрытия Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус"
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:27 Киевляне подписывают петицию о подземном переходе из метро ВДНХ
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0