"Россия понимает только язык силы": Чолий призывает ПА ОБСЕ усилить санкции

Президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий призвал Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе усилить санкции против России.

Об этом он сказал на экспертной встрече "Воздействие вооруженного конфликта (на востоке Украины) на окружающую среду", прошедшей в рамках 27-й сессии ПА ОБСЕ в Берлине в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа в ФРГ.

"Это серьезный вопрос. Украина под угрозой, украинцы под угрозой. Мы призываем ПА ОБСЕ к строгим санкциям против РФ", - подчеркнул Чолий.

По его словам, "в условиях нарушения международных обязательств со стороны России мы не должны продлевать санкции с извинениями, мы должны их усиливать", мы должны говорить об исключении России из системы Swift, других мерах - до тех пор, пока Кремль не поймет, что международное сообщество нетерпимо к нарушению территориальной целостности независимых стран и нарушению прав человека.

Чолий также напомнил, что Донбасс является одним из самых заминированных регионов в мире. "В результате российской гибридной агрессии на Донбассе восток Украины стал третьим наиболее напичканным неразорвавшимися взрывчатыми веществами местом в мире", - сказал Чолий.

Мины, фугасы, другие снаряды являются основной причиной смертей и ранений среди мирного населения. На Донбассе страдают от них более 1,9 млн человек, отметил глава ВКУ. Согласно данным Минобороны Украины, с апреля 2014 года до конца 2017-го жертвами наземных мин стали 2558 гражданских лиц, среди которых 242 – дети. Для очистки от мин, оставленных после российской гибридной агрессии, понадобится до 40 лет.

Чолий также затронул тему ущерба критической гражданской инфраструктуре, отметив, что проводить восстановительные работы под прямым огнем проводить попросту невозможно. Затопление шахт в результате российской военной активности загрязняет подземные воды, в том числе тяжелыми металлами, также сказал он.

В беседе с корреспондентом Укринформа глава ВКУ назвал сессию ПА ОБСЕ важным форумом для обмена идеями, где представители разных стран могут оценить ситуацию, увидеть последствия российской гибридной агрессии.

В достижение консенсуса с российской стороной в настоящее время он не верит. "РФ понимает только язык силы. И если они поймут, что международное сообщество едино и полно решимости, четко в своих посланиях, мы увидим результат", - уверен он.