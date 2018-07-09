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Председатель ПА ОБСЕ: В Украине не затяжной конфликт, он текущий

ОБСЕ
06:56 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: ПА ОБСЕ не считает конфликт на востоке в Украины замороженным

Конфликт на востоке Украины нельзя отнести к разряду "затяжного" или "замороженного", каковыми являются, например, приднестровский или нагорно-карабахский.

Об этом корреспонденту Укринформа сказал председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели на полях проходящей в Берлине 7-11 июля 27-й сессии этого органа.

"В Украине не затяжной конфликт, он текущий. То, что есть конфликты, есть войны и горячие точки, такие как Украина, конечно, является большим вызовом для всего мира, а не только для Европы и региона ОБСЕ", - заявил Церетели.

По его мнению, страны, которые являются членами Организации, которым нравится состоять в большом международной клубе, должны соблюдать принципы и выполнять все обязательства, под которыми подписались. К этому ПА ОБСЕ призывает Российскую Федерацию, "которая является частью этого конфликта". Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и ее ПА, пообещал председатель, будут продолжать следовать этим курсом и постараются сделать все, что в их силах, в том числе и во время итальянского председательствования, по имплементации хотя бы основных пунктов Минских соглашений, которые являются необходимой предпосылкой других шагов, поддерживать принцип территориальной целостности Украины.

В то же время для Украины, напомнил грузинский политик, очень важно хорошо выполнить ее домашнюю работу, ускорить реформы, сделать страну более устойчивой и способной сопротивляться. Это касается и экономики, и демократии. Это придаст Украине сил, а для сильной Украины будет более реалистичным достижение поставленных целей. Хотя это и не отвечает интересам "большого соседа", это в интересах самих украинцев, подчеркнул Церетели.

Делегации ПА ОБСЕ и лично ее председатель в течение последних 6 месяцев дважды посетили Украину. Если первая поездка носила более общий, политический характер, то вторая была направлена именно на то, чтобы на месте оценить, какой ущерб был нанесен восточным регионам страны.

Сам Церетели в мае побывал в Краматорске, Горловке, на одном из пунктов перехода, говорил с людьми. Сравнивая с событиями в родной Грузии, политик признал, что в Украине последствия войны имеют больший масштаб, нанесен больший ущерб.

Глава ПА ОБСЕ заверил, что ОБСЕ будет продолжать сотрудничество с украинскими властями в направлении снижения напряженности и облегчения страданий людей.

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Новости мира, Георгий Церетели, Донбасс, ОБСЕ, ОРДЛО.
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