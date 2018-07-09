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В Британии ушел в отставку министр по Brexit

Дэвид Дэвис
07:10 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и поблагодарила его за проделанную работу, сообщили СМИ из британской столицы.

"Мне был хотелось горячо поблагодарить Вас за все, что Вы сделали в последние два года на посту министра по оформлению нашего выхода из ЕС", - цитируют СМИ письмо премьера министру.

Ранее Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием с планом по экономическим отношениям Великобритании и стран Евросоюза после официального выхода станы из ЕС.

"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit), возможно, даже в неприемлемое", - написал министр в прошении об отставке, подданном Т.Мэй.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit , настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

По сообщениям британских СМИ, в отставку подал также заместитель Д.Дэвиса Стив Бэйкер.

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Все по теме:

Новости мира, Brexit, Великобритания, Дэвид Дэвис, ЕС, Отставка Дэвида Дэвиса, Тереза Мэй.
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