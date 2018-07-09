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Крушение поезда в Турции: число жертв выросло

Крушение поезда в Турции
09:41 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В результате аварии пассажирского поезда в Турции погибли 24 человека, еще 338 госпитализировано.

До 24 человек выросло число погибших в аварии пассажирского поезда в Турции, сообщил вице-премьер правительства Реджеп Акдаг.

По данным министерства здравоохранения, госпитализация понадобилась 338 пассажирам поезда, 124 из них продолжают находиться в медучреждениях.

Ранее общалось о 10 погибших и 73 пострадавших.

В Турции поезд сошел с рельсов: есть жертвы

Как информирует агентство "Анадолу", ссылаясь на заявление вице-премьера, к настоящему моменту спасательные работы на месте крушения проезда завершены.

Как сообщалось, несколько вагонов поезда с 362 пассажирами, следовавшего из Эдирне в Стамбул, сошли с рельсов в провинции Текирдаг в воскресенье. Причиной аварии стал провал железнодорожного полотна, подмытого продолжительными ливневыми дождями.

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Все по теме:

Новости мира, Авария, Жертвы, Крушение поезда в Турции, Пассажирский поезд, Реджеп Акдаг, Турция.
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