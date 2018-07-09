Крушение поезда в Турции: число жертв выросло
Новости мира: В результате аварии пассажирского поезда в Турции погибли 24 человека, еще 338 госпитализировано.
До 24 человек выросло число погибших в аварии пассажирского поезда в Турции, сообщил вице-премьер правительства Реджеп Акдаг.
По данным министерства здравоохранения, госпитализация понадобилась 338 пассажирам поезда, 124 из них продолжают находиться в медучреждениях.
Ранее общалось о 10 погибших и 73 пострадавших.
В Турции поезд сошел с рельсов: есть жертвы
Как информирует агентство "Анадолу", ссылаясь на заявление вице-премьера, к настоящему моменту спасательные работы на месте крушения проезда завершены.
Как сообщалось, несколько вагонов поезда с 362 пассажирами, следовавшего из Эдирне в Стамбул, сошли с рельсов в провинции Текирдаг в воскресенье. Причиной аварии стал провал железнодорожного полотна, подмытого продолжительными ливневыми дождями.