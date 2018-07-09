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Австрия ввела временный контроль въезда на границе

Контроль въезда
10:32 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: 9 июля Австрия ввела временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах.

Временный контроль въезда на ключевых пропускных пунктах, коснулось участка автобана между немецким Киферсфельден и австрийским Куфштайн и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южный Тироль и федеральной землей Австрии Тироль.

По рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. Чтобы избежать заторов на въезд работать две полосы. Однако водителям советуют учитывать вероятность задержек.

Введен режим будет действовать до 13 июля. Официально власти страны объясняет его необходимостью обеспечивать безопасность на период встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке.

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Данная мера не имеет отношения к проблеме беженцев, утверждают власти.

"Мы ищем возможных правонарушителей, не обязательно мигрантов", - отмечают в полиции.

Как сообщается, австрийское правительство предупреждает, что оно может принять "соответствующие меры" для защиты своих границ от мигрантов.

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Новости мира, Австрия, Инсбрук, Контроль въезда на границе, МВД, Южный Тироль.
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