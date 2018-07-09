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Эстония ожидает от саммита НАТО увеличения войск высокой готовности в Балтии

Юри Ратас
11:09 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Важнейшим вопросом на саммите является обеспечение военной мобильности в регионе Балтии, также глава правительства Эстонии рассчитывает, что будут приняты решения об увеличении находящихся в регионе войск.

Глава правительства Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) рассчитывает, что на предстоящем 11-12 июля саммите НАТО будут приняты решения об увеличении присутствия в регионе войск высокой готовности.

"От проводимого на этой неделе саммита ждем увеличения численности союзных войск высокой готовности и повышения способности НАТО перемещать дополнительные войска в Европе и через океан", - заявил Ю.Ратас в своей статье, опубликованной в понедельник в газете Postimees.

Он ждет также, что в Латвии будет создана под руководством Дании штаб-квартиры дивизии, в состав которой будут входить войска государств региона и размещенные в странах Балтии боевые группы НАТО. "Эти решения поддержат созданные ранее боевые группы и помогут НАТО и союзным государствам быстрее действовать в нашем регионе в случае кризиса, чтобы обеспечить дополнительную поддержку уже находящимся здесь войскам", - считает глава правительства.

По его словам, безопасность Эстонии в настоящее время надежна, присутствие сильнейшего союзника Соединенных Штатов в Европе явно укрепилось. "Важно также возвращение войск Канады в Европу, а точнее в Латвию", - отметил премьер-министр.

Он пообещал, что Эстония продолжит вкладывать в оборону не менее 2% ВВП и этот вклад в течение четырех предстоящих лет составит 2,4 млрд евро.

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Глава правительства выразил уверенность, что нынешние разногласия среди союзников носят временный характер, так как "разногласия были и раньше, но всегда они преодолевались".

Говоря о сотрудничестве НАТО-ЕС, Ю. Ратас отметил, что важнейшим вопросом здесь является обеспечение военной мобильности, "которая поддержит способность НАТО перемещать дополнительные войска в Европе", а "продвижение сотрудничества НАТО-ЕС сейчас важнее, чем когда-либо ранее", заявил премьер-министр.

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Все по теме:

Новости мира, Балтия, Войска, Войска высокой готовности, НАТО, Саммит НАТО, Эстония, Юри Ратас.
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