Британия планирует усилить флот в Северной Атлантике
Новости мира: Из-за угрозы с стороны РФ Вооруженные силы Великобритании пытаются увеличить свой флот в Северной Атлантике.
Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ.
Об этом заявил глава Королевского ВМФ Великобритании адмирал Филипп Джонс, сообщает Sky News.
"Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ", - говорится в сообщении.
Как отметил Джонс, задача флота будет состоять в защите важнейших подводных кабелей, ведь через эти кабели, которые находятся на глубине в тысячи метров, осуществляется порядка 97% процентов мировых коммуникаций, а также проходит почти 10 триллионов долларов США через ежедневные финансовые транзакции.
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Он добавил, что осознает, что россияне имеют возможности обнаруживать эти кабели и "работать" с ними на большой глубине.
Отмечается, что несколько недель назад США анонсировали воспроизведения Второго флота ВМС в Атлантике, а также в ответ на действия России.