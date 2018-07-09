Британия планирует усилить флот в Северной Атлантике

Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ.

Об этом заявил глава Королевского ВМФ Великобритании адмирал Филипп Джонс, сообщает Sky News.

"Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния растущей угрозе со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Как отметил Джонс, задача флота будет состоять в защите важнейших подводных кабелей, ведь через эти кабели, которые находятся на глубине в тысячи метров, осуществляется порядка 97% процентов мировых коммуникаций, а также проходит почти 10 триллионов долларов США через ежедневные финансовые транзакции.

Он добавил, что осознает, что россияне имеют возможности обнаруживать эти кабели и "работать" с ними на большой глубине.

Отмечается, что несколько недель назад США анонсировали воспроизведения Второго флота ВМС в Атлантике, а также в ответ на действия России.