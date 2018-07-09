В Польше назвали количество социально застрахованных украинцев

В Польше увеличивается число иностранцев, застрахованных в Учреждении социального страхования (ZUS). На конец марта таких лиц было 476 000.

"Есть актуальная информация Заведения социального страхования об иностранцах, которые платят социальное страхование. Увеличивается число застрахованных иностранцев в ZUS. На конец 2017 года таких было 440 000. На конец марта 2018 года имеем их уже 476 000. Это показывает, что эта работа легальная, уплачиваются взносы на социальное страхование", - сказала министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская.

Она обратила внимание, что наиболее социально застрахованных в ZUS работников есть с Украины. На втором месте - белорусы, а на третьем - вьетнамцы.

В свою очередь, вице-министр семьи, труда и социальной политики Станислав Швед сообщил, что увеличивается также и число трудовых договоров иностранцев.

Как сообщается, Польша приветствует граждан Украины "с распростертыми объятиями". Об этом заявил президент Польши Дуда сказал во время мероприятий к 75-й годовщине Волынской трагедии.