В Польше назвали количество социально застрахованных украинцев
Новости мира: В связи с увеличением в Польше числа иностранцев, больше всего застрахованных жителей составляют именно украинцы.
В Польше увеличивается число иностранцев, застрахованных в Учреждении социального страхования (ZUS). На конец марта таких лиц было 476 000.
"Есть актуальная информация Заведения социального страхования об иностранцах, которые платят социальное страхование. Увеличивается число застрахованных иностранцев в ZUS. На конец 2017 года таких было 440 000. На конец марта 2018 года имеем их уже 476 000. Это показывает, что эта работа легальная, уплачиваются взносы на социальное страхование", - сказала министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская.
Она обратила внимание, что наиболее социально застрахованных в ZUS работников есть с Украины. На втором месте - белорусы, а на третьем - вьетнамцы.
В свою очередь, вице-министр семьи, труда и социальной политики Станислав Швед сообщил, что увеличивается также и число трудовых договоров иностранцев.
Как сообщается, Польша приветствует граждан Украины "с распростертыми объятиями". Об этом заявил президент Польши Дуда сказал во время мероприятий к 75-й годовщине Волынской трагедии.