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В Британии назначили нового министра по вопросам Brexit

Тереза Мэй
14:53 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Новым министром Великобритании по вопросам Brexit назначен Доминик Рааб, который ранее занимал пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления.

Королева Великобритании Елизавета II одобрила кандидатуру Доминика Рааба на посту министра по вопросам выхода из ЕС.

Об этом информирует офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Reuters

"Королева (Елизавета II - ред.) рада одобрить кандидатуру депутата Доминика Рааба на посту министра по вопросам выхода Великобритании из Европейского Союза", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что ранее Рааб занимал должность министра по вопросам жилищной политики.

Ранее британский министр по вопросам выхода из Европейского Союза Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией "мягкого Brexit" премьер-министра Терезы Мэй.

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Все по теме:

Новости мира, Brexit, Британия, Вопросы Brexit, Доминик Рааб, Королева Великобритании Елизавета II, Министр по вопросам Brexit, Тереза Мэй.
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