В Британии назначили нового министра по вопросам Brexit

Королева Великобритании Елизавета II одобрила кандидатуру Доминика Рааба на посту министра по вопросам выхода из ЕС.

Об этом информирует офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Reuters

"Королева (Елизавета II - ред.) рада одобрить кандидатуру депутата Доминика Рааба на посту министра по вопросам выхода Великобритании из Европейского Союза", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее Рааб занимал должность министра по вопросам жилищной политики.

Ранее британский министр по вопросам выхода из Европейского Союза Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией "мягкого Brexit" премьер-министра Терезы Мэй.