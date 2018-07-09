https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_54464587-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4225719-v-britanii-naznachili-novogo-ministra-po-voprosam-brexit.html
В Британии назначили нового министра по вопросам Brexit
Новости мира: Новым министром Великобритании по вопросам Brexit назначен Доминик Рааб, который ранее занимал пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления.
Королева Великобритании Елизавета II одобрила кандидатуру Доминика Рааба на посту министра по вопросам выхода из ЕС.
Об этом информирует офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Reuters
"Королева (Елизавета II - ред.) рада одобрить кандидатуру депутата Доминика Рааба на посту министра по вопросам выхода Великобритании из Европейского Союза", - говорится в заявлении.
Президент Румынии уволил главного антикоррупционного прокурора
Отмечается, что ранее Рааб занимал должность министра по вопросам жилищной политики.
Ранее британский министр по вопросам выхода из Европейского Союза Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией "мягкого Brexit" премьер-министра Терезы Мэй.
Telegraf.com.ua