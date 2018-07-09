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Правительство Каталонии продолжает настаивать на независимости

Каталония
22:27 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Каталония не отказывается от идеи независимости от Испании, заявил глава каталонского женералитата Торра.

Глава женералитата (регионального правительства) Каталонии Ким Торра после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что регион не намерен отказываться от идеи независимости от Испании, но в то же время переговоры о снижении напряженности между Барселоной и Мадридом продолжатся.

Он заявил, что Каталония "не отказывается ни от каких путей достижения независимости", и ее "право на самоопределение должно уважаться при любом политическом решении".

В понедельник состоялась первая встреча лидера Каталонии К.Торры и премьера Испании П.Санчеса, которая продлилась более чем два часа.

Испанский вице-премьер Кармен Кальво назвала встречу "очень полезной", добавив, что стороны "договорились восстановить двустороннюю комиссию" для поддержания диалога, упраздненную предыдущим правительством Испании.

Конфликт между Барселоной и Мадридом разгорелся после того, как каталонское правительство под руководством экс-председателя Карлеса Пучдемона осенью 2017 года провело референдум о независимости региона от Испании. Испанские власти признали референдум незаконным, а в отношении ряда представителей правительства региона были выдвинуты обвинения в сепаратизме.

К.Пучдемон на данный момент находится в Германии и ожидает решения Берлина об экстрадиции на родину.

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Новости мира, Испания, Каталония, Ким Торра, Педро Санчес.
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