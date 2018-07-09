Правительство Каталонии продолжает настаивать на независимости

Глава женералитата (регионального правительства) Каталонии Ким Торра после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что регион не намерен отказываться от идеи независимости от Испании, но в то же время переговоры о снижении напряженности между Барселоной и Мадридом продолжатся.

Он заявил, что Каталония "не отказывается ни от каких путей достижения независимости", и ее "право на самоопределение должно уважаться при любом политическом решении".

В понедельник состоялась первая встреча лидера Каталонии К.Торры и премьера Испании П.Санчеса, которая продлилась более чем два часа.

Испанский вице-премьер Кармен Кальво назвала встречу "очень полезной", добавив, что стороны "договорились восстановить двустороннюю комиссию" для поддержания диалога, упраздненную предыдущим правительством Испании.

Конфликт между Барселоной и Мадридом разгорелся после того, как каталонское правительство под руководством экс-председателя Карлеса Пучдемона осенью 2017 года провело референдум о независимости региона от Испании. Испанские власти признали референдум незаконным, а в отношении ряда представителей правительства региона были выдвинуты обвинения в сепаратизме.

К.Пучдемон на данный момент находится в Германии и ожидает решения Берлина об экстрадиции на родину.