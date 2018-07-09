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Отравление близ Солсбери: в парламенте Британии обвинили Россию

Эймсбери
22:00 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Великобритания официально обвинила Россию в смерти Доны Стерджесс из-за отравления "Новичком".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении "Новичком" в городе Эймсбери 44-летней британки Дон Стерджесс.

Об этом сообщает Reuters.

"Простая действительность такова, что действия России привели к смерти британской гражданки", - заявил Уильямсон перед парламентом страны.

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Он также подчеркнул уверенность в том, что мир объединится в осуждении этого инцидента.

Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии 4 июля были обнаружены в бессознательном состоянии 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба находились в критическом состоянии, которое связывают с воздействием неизвестного вещества.

У пары были выявлены симптомы, подобные тем, которые наблюдались у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в городе Солсбери в марте этого года

Одна из жертв отравления, Дон Стерджесс, скончалась в госпитале в воскресенье.

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Новости мира, Гэвин Уильямсон, Новичок, Отравление в Эймсбери, Солсбери.
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