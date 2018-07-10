Македония рассчитывает на переговоры о вступлении в НАТО уже на этой неделе

Македония рассчитывает получить согласие на начало переговоров о членстве в НАТО уже на этой неделе.

Об этом заявил глава МИД Македонии Никола Димитров в кулуарах саммита Западных Балкан в Лондоне, сообщает Reuters.

"У нас большие ожидания, и я думаю, что все уже подготовлено и должно произойти на этой неделе ... Мы должны быть готовы начать переговоры о вступлении", - сказал он.

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов одобрить переговоры о членстве Македонии на саммите на этой неделе.

Столтенберг заявил, что недавнее соглашение страны с Грецией об изменении названия на Северную Македонию и конец многолетнего спора было "историческим соглашением, которое предоставляет историческую возможность" для Скопье вступить в НАТО.

Однако процесс изменения названия затормозился из-за внутренних споров в обеих странах.