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Состоялась первая встреча между премьером Испании и лидером Каталонии

Педро Санчес и Ким Торра
00:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер Испании провел первую встречу с лидером Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент регионального правительства Каталонии Ким Торра провели свою первую встречу

Об этом сообщает Reuters.

"Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с независимым каталонским лидером Ким Торра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая встреча политиков в ходе предпринятия шагов к смягчению напряженности между Мадридом и Барселоной после ожесточенного политического противостояния из-за референдума о независимости Каталонии в прошлом году.

Перед началом переговоров Торра преподнес премьеру подарки в виде фруктового ликера и книг.

Отмечается, что обе стороны сочтут переговоры успешными, если по их итогам лидеры центрального и регионального правительства договорятся о последующих встречах.

Как известно, заняв премьерское кресло Санчес принял менее жесткую позицию в отношении Каталонии, чем его предшественник Мариано Рахой, однако он также решительно обозначил свою позицию против любого референдума о независимости или попытки отделения Каталонии. Также кабинет Санчеса в качестве жеста доброй воли заявил о готовности перевести заключенных каталонских политиков ближе к дому.

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Новости мира, Испания, Каталония, Ким Торра, Педро Санчес.
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