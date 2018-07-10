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Бывший министр здравоохранения стал новым главой МИД Великобритании

Джереми Хант
04:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту главы МИД Великобритании.

Новым министром иностранных дел Великобритании стал бывший министр здравоохранения Джереми Хант, сообщает в понедельник Даунинг-стрит.

"Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит в Twitter.

Пост министра здравоохранения вместо Дж.Ханта занял Мэттью Хэнкок, ранее занимавший иные должности в правительстве Британии.

Министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту назначен генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке с поста главы МИД спустя два года после назначения. До этого Б.Джонсон также занимал пост мэра Лондона.

Б.Джонсон в преддверии проведения референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году считался одним из самых ярых сторонников этой идеи. Он объяснил свое решение покинуть должность отсутствием поддержки в правительстве его идей по Brexit.

Дж.Хант является членом Консервативной партии, он был министром здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Эту же должность он сохранил затем в кабинете Т.Мэй.

Кроме того, 2010 по 2012 годы Дж.Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

Отец Дж.Ханта с 1985 по 1987 годы занимал должность командующего флотом британских военно-морских сил - одно из высших званий в ВМС.

В 2009 году Дж.Хант женился на китаянке Люсии Гуо, у них есть сын и две дочери.

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Новости мира, Brexit, Борис Джонсон, Великобритания, Джереми Хант, Тереза Мэй.
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