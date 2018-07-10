https://telegraf.com.ua/files/2018/07/003MainU14-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4227916-mey-otreagirovala-na-otstavku-dzhonsona.html
Мэй отреагировала на отставку Джонсона
Новости мира: Британский премьер также поблагодарила Джонсона за его работу в кабинете министров, в Консервативной партии и на посту мэра Лондона.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме бывшему главе МИД Борису Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.
Снимок послания опубликовал в твиттере корреспондент The Times Сэм Коутс.
Мэй поблагодарила Джонсона за его письмо, в котором он объяснил причины своего решения.
«Мне жаль — и я немного удивлена — получить письмо после продуктивного обсуждения в [резиденции] Чекерс в пятницу и формирования комплексного и детального предложения [по Brexit]», — говорится в письме.
Ранее Борис Джонсон опубликовал заявление в связи со своей отставкой с позиции министра иностранных дел Великобритании.
Telegraf.com.ua