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При НАТО пройдут учения по противодействию химатакам

НАТО
07:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Военные стран НАТО будут учиться противостоять оружию массового уничтожения.

Около десяти стран-членов НАТО примут участие в военных учениях по действиям в случае радиологического, химического, биологического или ядерного загрязнения.

Как сообщили в министерстве обороны Канады, учения "Точный ответ" будут проходить на военной базе в провинции Альберта с 9 по 27 июля.

"Эти ежегодные учения НАТО дают возможность Вооруженным силам Канады вместе с участниками из разных стран-союзников и партнеров НАТО принять участие в тренировке по химической, биологической, радиологической и ядерной обороне в многонациональном окружении", - пояснили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что "страны-участники проверят свои навыки и повысят совместимость в реалистичной среде". "Тренировки также дадут специалистам знания и опыт, необходимые для эффективного реагирования на национальные и международные события, связанные с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным загрязнением", - отметили в министерстве.

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Новости мира, Канада, НАТО, Точный ответ, Учения НАТО.
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