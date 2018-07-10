Новая форма правления в Турции: Эрдоган представил новое правительство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового Кабинета министров страны.

Об этом сообщает АА.

Учитывая, что Турция перешла на президентскую форму правления, должность премьер-министра упразднена, а вице-президентом стал Фуат Октай, который ранее взглавлял Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Количество министерств сократилось с 21 до 16.

В частности, министерство иностранных дел, объединенное с министерством по делам ЕС, как и в прежнем правительстве, возглавил Мевлют Чавушоглу.

Главой Министерства обороны стал экс-руководитель генштаба Хулуси Акар.

Также в состав Кабинета министров вошли: Абдульхамит Гюль - министр юстиции; Берат Албайрак - министр казначейства и финансов; Сулейман Сойлу - министр внутренних дел; Мехмет Эрсой - министр культуры и туризма; Зехра Зюмрют Селчук - министр труда, соцуслуг и семьи; Фатих Дёнмез - министр энергетики и природных ресурсов; Мехмет Касапоглу - министр молодежи и спорта; Зия Сельчук - министр нацобразования; Фахреттин Коджа - министр здравоохранения; Рухсар Пекджан - министр торговли; Мехмет Джахит Туран - министр транспорта и инфраструктуры; Мустафа Варанк - министр промышленности и технологий; Бекир Пакдемирли - министр сельского и лесного хозяйства; Мурат Курум - министр окружающей среды и градостроительства.

Выступая на пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что формирование новой системы правления стало одним из самых значимых демократических преобразований за всю историю Турции.

"Сегодня успешно завершено одно из самых важных демократических преобразований в истории нашей страны. Турция вошла в число немногих стран в мире, которым удалось демократическим путем изменить систему правления", - сказал Эрдоган.