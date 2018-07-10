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Новая форма правления в Турции: Эрдоган представил новое правительство

Реджеп Тайип Эрдоган
08:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Реджеп Тайип Эрдоган представил новое правительство Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового Кабинета министров страны.

Об этом сообщает АА.

Учитывая, что Турция перешла на президентскую форму правления, должность премьер-министра упразднена, а вице-президентом стал Фуат Октай, который ранее взглавлял Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Количество министерств сократилось с 21 до 16.

В частности, министерство иностранных дел, объединенное с министерством по делам ЕС, как и в прежнем правительстве, возглавил Мевлют Чавушоглу.

Главой Министерства обороны стал экс-руководитель генштаба Хулуси Акар.

Также в состав Кабинета министров вошли: Абдульхамит Гюль - министр юстиции; Берат Албайрак - министр казначейства и финансов; Сулейман Сойлу - министр внутренних дел; Мехмет Эрсой - министр культуры и туризма; Зехра Зюмрют Селчук - министр труда, соцуслуг и семьи; Фатих Дёнмез - министр энергетики и природных ресурсов; Мехмет Касапоглу - министр молодежи и спорта; Зия Сельчук - министр нацобразования; Фахреттин Коджа - министр здравоохранения; Рухсар Пекджан - министр торговли; Мехмет Джахит Туран - министр транспорта и инфраструктуры; Мустафа Варанк - министр промышленности и технологий; Бекир Пакдемирли - министр сельского и лесного хозяйства; Мурат Курум - министр окружающей среды и градостроительства.

Выступая на пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что формирование новой системы правления стало одним из самых значимых демократических преобразований за всю историю Турции.

"Сегодня успешно завершено одно из самых важных демократических преобразований в истории нашей страны. Турция вошла в число немногих стран в мире, которым удалось демократическим путем изменить систему правления", - сказал Эрдоган.

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Новости мира, Правительство турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция.
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